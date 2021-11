Hvem fortjener Den Gyldne Tråd 2022?

Kender du til et initiativ, der har fået styr på det tværsektorielle samarbejde? Et initiativ, som har en helt særlig måde at inddrage borgerne på, eller som har skabt en utraditionel og velfungerende organisationsform til glæde for ansatte og borgere? Eller kender du måske til et helt tredje initiativ, der har vist nytænkning og engagement i det nære sundhedsvæsen?

Hvem bedømmer? Analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg, VIVE Formand Helen Bernt Andersen, Kræftens Bekæmpelse, sundhedsfaglig direktionskonsulent, Rigshospitalet Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL Praktiserende læge Gunver Lillevang, Roskilde Direktør Morten Freil, Danske Patienter Chefredaktør Rikke Esbjerg, Kommunal Sundhed og Dagens Medicin

Så er det nu, du skal gøre os opmærksom på det. Mediet Kommunal Sundhed uddeler nemlig for sjette gang ‘Den Gyldne Tråd’ – en pris, som kaster et velfortjent spotlight på de bedste nye initiativer i det nære sundhedsvæsen.

Den Gyldne Tråd tildeles primært til enheder inden for det nære sundhedsvæsen – her forstået som samspillet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger – samt i relaterede institutioner og virksomheder.

Initiativet skal leve på op til følgende kriterier:

Tværsektorielt samarbejde

Borgerinddragelse

En utraditionel og velfungerende organisationsform

Nytænkning og engagement i det nære sundhedsvæsen

Dokumenterede resultater

Dommerkomiteen lægger derudover stor vægt på, at initiativet allerede er implementeret.

Fristen for indstillinger er mandag 20. december 2021 kl. 12, og prisen bliver uddelt på KL’s sundhedskonference 18. januar 2022.

Tidligere vindere

Den Gyldne Tråd 2017 blev givet til det socialpsykiatriske botilbud Tangkær, der tilbyder beboerne årlige sundhedstjek i samarbejde med almen praksis. Det har fået medicinforbruget til at falde og livskvaliteten til at stige.

Den Gyldne Tråd 2018 blev givet til Akutteamet, Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus. Esbjergs Akutteam er et godt eksempel på et tværsektorielt samarbejde, hvor der er klarhed over opgaverne, og hvor tilliden fra ledelsesgangen er ført ud i praksis.

Den Gyldne Tråd 2019 blev givet til Fleksible indlæggelser i Silkeborg, som på blot to år har forhindret 41.000 indlæggelsestimer for 1.000 borgere ved at udviske barrierer mellem sektorer.

Den Gyldne Tråd 2020 blev givet til det tværkommunale rygestoptilbud ‘Bliv en vinder uden tobak’ med deltagelse af de ni kommuner Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk og Amager-Hvidovre Hospital samt almen praksis – et forbilledligt initiativ, der er lykkedes med at systematisere rygestoptilbud på tværs af kommunegrænser og samtidig skabe gode resultater.

Den Gyldne Tråd 2021 blev givet til Halsnæs kommune for at lukke et hul i systemet med deres direkte henvisning fra praktiserende læger til PPR ved tegn på mistrivsel hos børn og unge.